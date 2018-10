Christelijke Pakistaanse weet nog niet of ze geëxecuteerd wordt

Ⓒ HH

ISLAMABAD - Het hooggerechtshof in Pakistan heeft het vonnis tegen de christelijke vrouw Asia Bibi, die eerder ter dood is veroordeeld wegens godslastering, uitgesteld. Het hof behandelde maandag wel de zaak in hoger beroep, maar komt later met een oordeel, meldt de Pakistaanse website The News maandag.