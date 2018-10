Gevonden welpje in bench was bang en had bebloede neus

Oprichter van het opvangcentrum Robert Kruijff zegt: „Het is niet aannemelijk dat het welpje in privébezit gefokt is in Nederland. Een mannetjesleeuw brult zo hard, dat wij ervan hadden geweten als er een in Nederland in privébezit was geweest. Dan hadden de buren wel aan de bel getrokken.”

De NVWA onderzoekt ondertussen of het leeuwtje gechipt is. Maar hoe het nu precies verder moet met het leeuwtje is nog niet bekend. Volgens Kruijff zal de stichting de welp in ieder geval nog een maand in quarantaine houden, waarna geprobeerd zal worden om hem te koppelen aan andere leeuwen, met het uiteindelijke doel om ze naar een opvang in Zuid-Afrika te brengen.

’Nog nooit een geval als deze meegemaakt’

Het welpje, dat nog naamloos is, blijft tot die tijd in quarantaine bij Stichting Leeuw in Anna Paulowna. Kruijf was verbijsterd toen hij zondag gebeld werd door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) met de vraag of hij het beestje kon ophalen. „Ik heb al veel dieren opgevangen maar nog nooit een geval als deze meegemaakt.”

Volgens Kruiff was de welp van streek toen hij hem kwam halen. „Hij was angstig, gefrustreerd en zijn neus bloedde door zijn pogingen om uit de bench te komen.”

Daphne Pels, die de leeuw verzorgt, houdt de situatie goed in de gaten. Volgens haar ziet het dier er op het eerste oog gezond uit en wordt er nu gekeken welke voeding het beste bij hem past. „Normaal eet een leeuw van deze leeftijd al vlees en drinkt ie nog melk bij de moeder. Echter weten we niet wat hij in zijn eerste maanden gekregen heeft. Daarom bouwen we het rustig op. Het kippenvlees die we hem gaven heeft ie al verorberd, dus nu gaan we kijken hoe hij reageert op rundervlees.”

Grootste gevaar

Het grootste gevaar bij zo’n kleine leeuw is dat het darmstelsel niet goed functioneert. Het darmstelsel van een welpje wordt gestimuleerd als de moeder over het buikje likt. Wij proberen dat na te bootsen door na het eten over zijn buikje te wrijven. Vooralsnog lijkt dat goed te gaan.”

Ondanks de traumatische ervaring gaat het naar omstandigheden goed met het leeuwtje. „Gisteren gromde en blies hij nog naar ons en zijn verzorgers. Het gaat nu al beter, hij eet en heeft vanochtend met de verzorgers en een balletje gespeeld.”

