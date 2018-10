Zwaargewonde bij steekpartij Amsterdam: politie jaagt op ’man met tattoo’

Dat bevestigt de politie aan De Telegraaf. „Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gevoerd”, aldus een politiewoordvoerder. „We zijn nog op zoek naar de verdachte.”

Op internet circuleert informatie dat de steekpartij in een school zou hebben plaatsgevonden. Dat klopt volgens de politie niet.

De steekpartij zou plaats hebben gevonden in het ‘Afrikahuis’, een voormalige kerk in De Pijp. Tegenwoordig is in het pand Casa Migrante gevestigd, een maatschappelijke organisatie voor Spaanstalige immigranten die onder andere taalcursussen Nederlands en Engels verzorgt. De organisatie wil niets zeggen over het steekincident. “Bel de politie maar, dat lijkt mij beter”, is het antwoord van een medewerker van de stichting.

Via Burgernet is een bericht verspreid om de dader te vinden. De dader wordt omschreven als ’een man van ongeveer 25 jaar, in zwarte kleren en met zwart krulhaar’.