Uitslag stelling: Tijd voor een fris gezicht

Velen zijn ronduit blij dat Pechtold opstapt. „Een onbetrouwbaar politicus”, „een grote draaikont”, „een betweter” en „een ijdele mooiprater”, zijn enkele kwalificaties die respondenten gebruiken.

Sinds D66 meeregeert gaat het bergafwaarts met de partij. In de peilingen zakte het aantal zetels van 19 naar 10. Niet verwonderlijk, vindt de meerderheid. „Hij heeft (met Ollongren) het kroonjuweel van D66, het referendum, het enige waarmee zijn partij zich van de rest onderscheidde, om zeep geholpen.”

De houdbaarheidsdatum van Pechtold was volgens deze respondenten ruimschoots verstreken. „Dat D66 bijna is gehalveerd, komt doordat hij te lang is blijven zitten”, meent iemand. „De kiezers zullen zich wel erg bedrogen hebben gevoeld door ’hun’ partij zo massaal te laten vallen. En nu mag zijn opvolger of opvolgster de kastanjes uit het vuur halen en de partij weer uit het slop trekken. Pechtold was even vergeten dat vertrouwen te voet komt en te paard vertrekt.”

Anderen vinden dat Pechtold de regeringsperiode beter had kunnen uitzitten. „Waarom de klus niet afgemaakt, een opvolger inwerken en dan rustig vertrekken?”

De meeste respondenten zijn ervan overtuigd dat privéperikelen de doorslag hebben gegeven. „Pechtold was te zeer beschadigd door privékwesties, zoals het penthouse en de verklaringen van zijn ex-vriendin”, reageert iemand. Een ander vindt: „Een leider van een partij die anderen graag de maat neemt hoort zelf van onbesproken gedrag te zijn. En dat laatste was niet meer het geval”.

Veertig procent denkt dat het vertrek van de D66-leider een gevaar kan betekenen voor de stabiliteit van de coalitie. „Voor de coalitie breken spannende tijden aan. Valt er nog te onderhandelen met D66 of wordt het een loopgravenoorlog?”

Het is afwachten wie zijn opvolger wordt. Vandaag wordt gestemd over een nieuwe partijvoorzitter.

Pia Dijkstra wordt door de respondenten het vaakst genoemd. De meesten denken dat er eerst voor een tussenpaus wordt gekozen alvorens een nieuwe partijleider aan te stellen. Boris van der Ham en Kasja Ollongren hebben wat de deelnemers betreft dan de beste papieren.

Veel respondenten hebben geen duidelijke voorkeur. Een van hen zegt: „Ik zie bij de ’opvolgers’ te weinig kwaliteit. Hoe dan ook, D66 zal toch de oude idealen (gekozen burgemeester, referendum) weer opnieuw op de wensenlijst moeten zetten.” Een ander: „D66 moet weer op zoek naar een leider van het kaliber Van Mierlo of Terlouw. Maar ik geloof niet dat die bij de mogelijke kandidaten zit.”

Wel zijn de meesten het erover eens dat het tijd is voor vernieuwing en ’een schone frisse wind’ door de partij. „Alle neuzen weer dezelfde kant op.”

Ruim 40 procent is van mening dat Pechtold veel heeft betekend voor D66. Iemand zegt: „Hij is lang het boegbeeld geweest. Ik denk dat hij een juiste keuze heeft gemaakt en dat zijn argumenten om te stoppen kansen bieden voor vernieuwing en nieuwe politieke leiders met verfrissende nieuwe impulsen voor D66.”