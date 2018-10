Febo slachtoffer schietpartij: ’Maar ze liepen naar pand naast ons’

Het zou om een amateuristische schietpartij gaan. Dennis, werkzaam bij de Febo, heeft de beelden met de politie bekeken. ,,Je ziet een man eerst doelgericht naar het pand naast ons lopen. Maar dan schiet hij alle kanten op. Net alsof hij het wapen helemaal niet goed hanteert. Wij zijn door het afwijkende vuur vier keer geraakt.”

De kogels zitten maandagmiddag nog in de pui van de Febo. Bij de buren zijn ook duidelijk kogelgaten te zien. Febo-man Dennis is boos. ,,Ik doe vijf jaar mijn best om hier een zaak op te zetten. We houden het hier graag netjes. En dan is het uitermate vervelend als zoiets je treft.”

De politie heeft de hele ochtend sporenonderzoek gedaan naar het schieten. Het is niet precies duidelijk wie het pand naast de Febo momenteel huurt. De pandeigenaar wil dat via de telefoon niet zeggen. Bij de VVE wijzen ze ook op de privacywetgeving. Dennis: ,,Er is onlangs een nieuwe eigenaar gekomen en die wilde er een broodjeszaak beginnen. Ze waren nog gesloten. Meer weten wij ook niet.”