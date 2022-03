Stormloop op cursusbudget: 1000 euro van de overheid

Het gaat om het zogenoemde Stap-budget, dat het kabinet op 1 maart open heeft gezet. De toeloop was zo groot dat mensen bij het UWV in de digitale wachtrij belandden en de website er zelfs even uit lag. Volgens een UWV-woordvoerder probeerden op een gegeven moment 70.000 mensen tegelijk een aanvraag in te dienen.

En dat zijn meer aanvragen dan waar geld voor is. Dit jaar heeft het kabinet 160 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat wordt door het UWV uitgesmeerd over vijf periodes, waarvan de eerste nu loopt. Die tientallen miljoenen euro’s van deze ronde zijn woensdag allemaal al vergeven, verwacht een woordvoerder. In mei volgt dan een nieuwe kans om het budget aan te vragen.

Aftrekpost

Het Stap-budget komt in plaats van de fiscale aftrekpost voor opleidingen, waarmee mensen via de belastingaangifte een deel van hun kosten terug konden vragen. „Daar konden mensen als jij en ik heel goed van profiteren”, zegt minister Van Gennip (Sociale Zaken). Maar voor lang niet iedereen bood de aftrekpost soelaas, aldus de CDA-bewindsvrouw. „Als je minder belasting betaalde, kon je hem minder goed verzilveren. Bovendien moest je het geld eerst voorschieten en kreeg je het later pas terug van de Belastingdienst. Dat is voor veel mensen wel een drempel.”

Daardoor zijn het vaak ook zelfredzame mensen die zich blijven ontwikkelen, zag Van Gennip in haar tijd in het bedrijfsleven. „Hier hopen we ook de groep mee te bereiken die minder snel zelf die stap zou zetten.”

Iedereen ’met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt’ kan het Stap-budget aanvragen. Ook zelfstandigen, benadrukt Van Gennip. De opleiding moet wel gericht zijn op de loopbaan.