Schoolleiders beantwoorden uit protest hun mail niet meer

DEN HAAG - Schoolleiders komen opnieuw in actie voor een eerlijke salaris en meer steun. Dinsdag 9 oktober zetten (adjunct-)directeuren van basisscholen in hun mail de afwezigheidsassistent aan, met een tekst die duidelijk maakt waarom ze meer erkenning en waardering willen. In september hebben schoolleiders om die redenen al een keer een ontruimingsoefening gehouden.