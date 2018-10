Straf geëist om autoverhuur aan leden verboden motorclub Satudarah

„Deze zaak draait om de verwevenheid van boven- en onderwereld. Het gaat nu eens niet om de onderwereld maar een bedrijf in de bovenwereld dat crimineel geld aanneemt. En daarmee criminaliteit faciliteert.” Dat zei maandag officier van justitie Annemieke van Doorn in een zaak tegen een autoverhuurbedrijf en de familie die het bedrijf leidt voor de rechtbank in Zwolle. „Duidelijk wilden de verdachten zoveel mogelijk verdienen.”

Het OM eist voorwaardelijke celstraffen tot een jaar en boetes tot 100.000 euro tegen het Tilburgse bedrijf en de eigenaren ervan: een 48-jarige vrouw, haar 49-jarige broer en hun 71-jarige vader. Allen ontkennen betrokkenheid en werden door de politie afgeluisterd. Wel gaven ze tegenover de rechters toe de Satudarah-leden al vele jaren te kennen en soms met hen op te trekken.

Inval

De opsporingsdiensten vielen het verhuurbedrijf, destijds een agentschap van het Amerikaanse bedrijf Hertz, binnen in mei 2017. Dat gebeurde nadat uit onderzoek bleek dat leden van de inmiddels verboden motorclub Satudarah veelvuldig gebruikmaakten van bij het Tilburgse bedrijf gehuurde auto’s.

Hoewel toentertijd op de website van het hoofdkantoor stond dat alleen met een creditcard betaald kan worden, accepteerde het Tilburgse agentschap tonnen cash geld van deze huurders. Bovendien werd soms de creditcard van verdachte Eugenie B. gebruikt om te verhullen dat contact geld was betaald, en regelde de vrouw dat huurders via een ander verhuurbedrijf auto’s konden huren.

Witwasconstructies

De vrouw moet zeker geweten hebben dat criminelen werden gefaciliteerd, betoogde de officier van justitie. „Justitie móét daartussen komen.” Tegen haar werd dan ook de hoogste straf geëist. Maar ook vader en broer waren zich bewust van het feit dat ze meewerkten aan witwasconstructies, aldus de aanklaagster, ook al was het dan niet om eigen geld wit te wassen en is niet bekend geworden dat ze er riant aan verdienden. „Uit onderzoek bleek dat alle drie voor lief namen dat er met crimineel geld betaald is.”

Motorclub

Volgens het Openbaar Ministerie hebben het bedrijf en de familie zeker 200.000 euro witgewassen. Van de huurders die het meest met contant geld, vaak ook nog briefjes van 500 euro, betaalden, waren acht van de tien personen lid van de motorclub Satudarah. „Denk dat de gemiddelde marktkoopman meer van dergelijke betalingen ontvangt dan wij doen”, verdedigde de zoon zich. Dat de motorclubleden regelmatig over de vloer kwamen, is wat hem betreft geen bijzonder iets. „Het is stomtoevallig dat er Molukse mensen bij ons binnen zitten.”

Door gebruik te maken van huurauto’s proberen criminelen uit het zicht van politie en justitie te blijven, aldus de officier. Deze huurders hadden allemaal geen legale inkomsten, zo bleek uit gegevens van de Belastingdienst, of in ieder geval onvoldoende om de huurauto’s te kunnen betalen.

De uitspraak is naar verwachting over twee weken.