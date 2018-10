Ze hadden allebei paarse hanenkammen en de vrouw die het aanzoek kreeg barstte in tranen uit. Dat hij haar uitgerekend nu vroeg. Snik, snik.

En toen, in de rechtszaal zelf, viel rechter mr. Willem Sikkema, tijdens het voorlezen van de aanklachten door de officier van justie, zomaar flauw.

Consternatie in de zaal, de zitting geschorst, maar gelukkig werd de edelachtbare als fit genoeg beschouwd om de zaak voort te zetten.

En toen kreeg ik zomaar een tweet van mr. Juriaan de Vries, advocaat in dienst van het kantoor van mr. Bénédicte Ficq, onder ogen.

„Zelden voelde ik zo weinig compassie met verdachten als in deze zaak”, liet mr. Juriaan weten. „Ben er nog niet helemaal achter wat het precies is, maar het zegt ongetwijfeld het meest over mij, en niets over de verdachten. Begrijp me niet verkeerd.”

No worries, mr. Juriaan, ik begreep u niet verkeerd. Sterker nog, u voldeed er precies mee aan het beeld dat ik mij reeds van u had gevormd. Al voel ik nog wel de behoefte om de lezers er wellicht ten overvloede op te wijzen dat de leden van uw kantoor de ene meedogenloze moordenaar na de andere plegen te verdedigen.

Verzin het maar eens, bijvoorbeeld als scènes voor een script voor een film of een soapserie.

Voor Hollywood zou dat script sowieso al te weinig geloofwaardig zijn. Want het gaat, tijdens die rechtszaak in Ljouwert, om gedoe voorafgaande aan een intocht in Dokkum van een zogenaamde heilige die dik 1700 jaar oud zou zijn als hij nog had geleefd, en die zich ook ditmaal weer zou laten vergezellen door andere sprookjesfiguren, te weten vrolijke, donkerhuidige knechten. Zij helpen hem altijd bij het uitdelen, aan kinderen, van cadeautjes die in werkelijkheid door hun ouders zijn gekocht.

Dat gedoe bestond uit een blokkade, op een snelweg, door een Friese pro-Piet-beweging onder leiding van onderneemster Jenny Douwes („Geen gesodemieter met herrieschoppers op ons kinderfeest”), van autobussen vol met criticasters die menen dat Zwarte Piet ondanks dat-ie in werkelijkheid niet bestaat de slavernij symboliseert.

Die criticasters wilden het kinderfeest verstoren en kregen volop medewerking van de burgemeester van Dokkum, een PvdA-politica uiteraard, die naar nu blijkt ook nog even gezellig, om schandelijke tactische redenen, die verschrikkelijke Volksunie voor de tegendemonstratie had uitgenodigd.

Hoe dan ook pikte een aantal Friezen het niet. Zij blokkeerden de A7, met heibel als gevolg, waarna het OM, volledig voorbijgaand aan het feit dat andere blokkades gewoon straffeloos doorgang konden vinden, de blokkeerders glashard aanklaagde.

Mijn mond valt steeds weer open van verbazing.