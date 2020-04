Groot aantal besmettingen in verpleeghuizen

In totaal zijn in het EPD-systeem van GeriMedica, dat wordt gebruikt bij ongeveer de helft van bewoners in verpleeghuizen, 1979 patiënten met het coronavirus geregistreerd. Bij 908 patiënten is het virus met een test vastgesteld, bij 1071 patiënten is sprake van een verdenking op Covid-19. De laatste cijfers laten zien dat 281 patiënten uit de registraties zijn overleden. Het gaat hierbij om 184 patiënten waarbij Covid-19 middels een test is vastgesteld en 97 patiënten met een verdenking erop; bij 124 gevallen is sprake van herstel.

Bij een verdenking op het coronavirus registreren artsen met name symptomen als hoesten en koorts. In aanvulling op deze gegevens meldde Nedap, een andere grote EPD-leverancier, afgelopen vrijdag 626 verdenkingen op corona en 183 patiënten bij wie het middels een test is vastgesteld. Dat deze getallen hoger zijn dat het RIVM bekend maakt, heeft te maken met het feit dat het RIVM alleen registreert wanneer er daadwerkelijk een test heeft plaatsgevonden.

„Deze cijfers laten zien hoe belangrijk het is dat we z’n allen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om zo de kwetsbare mensen in onze samenleving te beschermen”, vertelt Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Verenso. „We kunnen het ons niet permitteren dat het aantal coronapatiënten in verpleeghuizen explosief toeneemt. Dat betekent niet alleen dat we onze bewoners zo goed mogelijk moeten beschermen, maar ook de zorgmedewerkers. Om te voorkomen dat er patiënten moeten worden ingestuurd naar het ziekenhuis, zou er veel meer aandacht moeten zijn voor beschermende middelen in de eerste lijn en het verpleeghuis. Ook moeten er voldoende middelen zoals medicijnen en zuurstof aanwezig zijn.”