Gevangenisbewaarster (24) gaat er vandoor met bajesklant (31)

Toen cipier Kristi Davidson haar baan opzegde, gingen er in eerste instantie geen alarmbellen af. Maar toen er later foto’s opdoken van haar de kort daarvoor vrijgelaten gevangene Jamie Bunting (31), keken haar ex-collega’s wel even gek op.

Het stel was op vakantie gegaan naar Turkije. Daar deelden de tortelduifjes romantische foto’s met bijbehorende teksten.

Kiekjes van tortelduifjes

„De beste twee weken van mijn leven”, zo blikt Jamie terug op zijn nieuwe leven buiten de cel - en in de armen van zijn nieuwe liefde. „Ik hou van jou”, schrijft zijn vriendinnetje terug onder een van de kiekjes op Snapchat en Instagram, zo weet The Sun, die enkele beelden in handen heeft.

Opvallend is dat de twee elkaar in de gevangenis in West Lothian (Schotland) leerden kennen. Relaties tussen gevangenen en cipiers zijn uiteraard uit den boze. Of de twee al een setje waren toen Jamie nog vastzat, is niet duidelijk. Wel weet de krant dat Kristi ongeveer gelijktijdig met de vrijlating van Jamie haar baan opzegde.

’Hoe dom kan je zijn’

Een kennis van het stel denkt wel dat ze al in de gevangenis een stelletje waren. „Ze heeft ook al meteen haar profielfoto op WhatsApp veranderd in eentje waarop ze elkaar zoenen... Hoe dom kan je zijn?”, klaagt hij anoniem tegenover The Sun. Zelf wil de gevangenis niet op de zaak reageren omdat ze dat bij individuele gevallen nooit doen.

Volgens de bron hebben sommige ex-collega’s het contact met Kristi verbroken en willen ze niets meer met haar te maken hebben.