Omgekomen Riet en Jan ’het liefste stel ooit’

Niet veel mensen kenden het overleden echtpaar Riet (62) en Jan (66), maar het moet een bijzonder koppel zijn geweest. „Ze waren buitengewoon lief”, vertelt een bron dichtbij het stel, die niet graag met naam en toenaam genoemd wil worden. „Allebei erg betrokken bij de kerk en vastberaden in hun vrijwilligerswerk. Ze sloegen zelden over.”

Vrijwilligerswerk hospice

Zo werkte Riet als vrijwilliger bij het lokale hospice. „Iets wat ik zelf maar heel kort heb volgehouden”, vertelt oud-collega Hetty Vos. „Het is hartstikke zwaar werk, maar zij deed dat gewoon. Heel knap.”

Bekijk ook: Gevluchte betrokkene dodelijk ongeval A44 was onder invloed van drank en drugs

Bij het hospice in Houten wordt gerouwd. Een medewerkster vertelt aangeslagen dat het nieuws is ingeslagen als een bom, en het verdriet ’intern wordt verwerkt’. Verder wil ze niets kwijt, behalve dat er voor betrokkenen een mogelijkheid is om een boodschap achter te laten in een boek, dat aan de familie wordt bezorgd.

Een andere kennis, die graag over de twee vertelt zonder haar eigen naam te noemen, roemt vooral de gastvrijheid van de twee. „Nooit te beroerd om voor iemand te zorgen of iemand op te vangen”, vertelt ze met een snik in haar stem. „Het is oneerlijk dat het net hen overkomt. Zij zouden zichzelf nooit op de eerste plek zetten.”

Kinderen en kleinkinderen

Het stel had drie, volwassen, kinderen en meerdere kleinkinderen. „Moet je je voorstellen hoe het is om je ouders in één klap te verliezen op deze manier. Dat is verschrikkelijk.”

Naast verdriet is er ook boosheid. Op het pleintje in het historische hart van Houten, wordt daarover gesproken. Het is een ingetogen kerk, waar vooral Jan erg actief was, ook rond de renovatie van het gebedshuis. Een voorbijganger vreest dat de verdachte weer ’razendsnel op straat zal staan’: „En dat terwijl er zoveel mensen voor het leven zijn getekend voor zoiets. Verschrikkelijk.”

’Rijden met drank en drugs bewuste keuze’

Een stuk verderop, in het centrum van de stad, deelt men die mening. In het stadhuis is geen mogelijkheid een condoleance achter te laten, maar Arnoud Hoeck ’kan het nieuws niet loslaten’. „Eigenlijk moet zo’n man levenslang krijgen”, vindt hij. „Als je willens en wetens met drank en drugs op in de auto stapt, maak je heel bewust de keuze dat je iemand kan vermoorden.”

Hij benadrukt dat hij het echtpaar niet kent. „Maar dat maakt niet uit. Iedereen komt wel eens op die snelweg. Dit had iedereen die daar reed kunnen overkomen. En juist die willekeur maakt dit zo erg.”