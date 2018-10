Opperzombiejager zwaait af

De eerste aflevering van de negende reeks van The walking dead heet A new beginning en niet zonder reden: hoofdrolspeler Andrew Lincoln schokte fans enkele maanden geleden met het nieuws dat hij afscheid neemt van de zombieshow. De 45-jarige Brit is zelf ook nog niet helemaal over zijn beslissing heen, vertelt hij. „Ik heb het gevoel dat het nog niet helemaal tot me doordringt.”

Zijn vertrek bij de serie heeft niets met de show te maken, benadrukt Lincoln. „Deze serie is bijna tien jaar lang een groot deel van mijn leven geweest. Maar dat betekende ook zo’n tachtig procent van mijn tijd doorbrengen in de VS. En ik woon in een ander land, mijn gezin woont in een ander land. Mijn kinderen worden ouder, die kun je niet meer zo makkelijk overal mee naartoe nemen. Het was gewoon tijd om naar huis te komen.”

Geheimzinnig

Grote vraag is nu natuurlijk hóe fans afscheid moeten nemen van zijn personage Rick Grimes, de voormalige sheriff die een groep overlevenden al sinds 2010 door een door zombies vergeven, post-apocalyptisch Amerika leidt. De acteur had daar weinig inbreng in, maar dat was ook niet nodig. „Ze belden me op en legden het aan me voor. Er was minder verhaal over dan ik dacht, maar ik vond het fenomenaal. Mijn laatste twee afleveringen in de serie vind ik de beste sinds de pilot.” En nee, hij kan daar inhoudelijk niets over vertellen. Op de vraag of het afscheid van Rick onverwachts verloopt, laat hij wél met een geheimzinnig lachje weten: „Echt heel erg.”

Het vertrek van Lincoln is niet de enige verandering in The walking dead. Achter de schermen wisselde de serie van showrunner en het verhaal rond de zombiejagers start anderhalf jaar na de gebeurtenissen aan het einde van het vorige seizoen. Daarin werd de strijd tussen Rick en aartsvijand Negan eindelijk beslecht en eindigde de brute praatjesmaker met zijn bloedige honkbalknuppel in de cel.

De tijdsprong van anderhalf jaar was nodig om het verhaal in een nieuwe richting te sturen, legt nieuwe showrunner Angela Kang uit. „Als je personages van dag tot dag volgt, blijven ze vaak in dezelfde stemming. En we komen uit een ontzettend zware periode. De afgelopen seizoenen stond in het teken van oorlog, nu zitten we in de fase van wederopbouw. We pakken het verhaal op op het moment dat daar al een tijd aan is gebouwd, en er een soort van nieuwe orde is.”

Wegrotten

Eén van de symbolen van die wederopbouw in het grotendeels van elektra verstoken Alexandria zal Nederlandse fans van de serie niet ontgaan zijn: op de poster van het nieuwe seizoen prijkt in de hoek een molen. „Ik hou enorm van Holland, maar nee, daar trekken we niet naartoe in de show”, lacht Jeffrey Dean Morgan, die in de serie bad guy Negan speelt. Zijn personage zit gevangen en heeft de afgelopen anderhalf jaar moeten zien hoe de omgeving zonder hem floreerde. „Dat is eigenlijk zijn straf. In de laatste aflevering van vorig jaar zei Rick dat vrij letterlijk tegen hem: ’we vermoorden je niet, we laten je wegrotten terwijl wij deze samenleving herbouwen’. Het enige dat Negan in zijn cel heeft is een raam, en hij moet vanuit daar toezien hoe de wereld daarbuiten opbloeit.”

Morgan zag niet alleen zelf het vertrek van collega Lincoln met lede ogen aan, hij denkt dat ook Negan zijn grote rivaal zal missen. „Dat klinkt misschien gek, maar uiteindelijk hebben Rick en hij een haat-liefdesverhouding. Ze halen zoveel van wie ze zelf zijn, wat ze over zichzelf vinden, uit die relatie. Daarom heeft Rick Negan ook niet vermoord toen hij de kans kreeg.” Grappend: „Hij zou het nooit toegeven, maar ik denk dat Rick stiekem een oogje op Negan had.”

Lincoln mag dan vertrekken uit The walking dead, drie andere bekende gezichten keren juist terug in de serie. De makers maakten zaterdag bekend dat acteurs Jon Bernthal, Sonequa Martin-Green en Scott Wilson in het negende seizoen te zien zijn als hun – overigens allemaal als ondode geëindigde – personages Shane, Sasha en Hershel. Nog geen uur later moest de show via Twitter mededelen dat het weerzien met Scott Wilson bitterzoet zal zijn: de acteur overleed dit weekend op 76-jarige leeftijd.

„Scott zal worden herinnerd als een groot acteur en een nog beter persoon. Zijn rol als Hershel in The walking dead zat in het emotionele hart van de serie”, verklaarde de Amerikaanse zender AMC, producent van de show. „Ons hart gaat uit naar zijn vrouw, familie, vrienden en miljoenen fans die van hem hielden.”