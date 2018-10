Strijden voor opvolging Pechtold

„Het voelt toch een beetje alsof je op je eigen begrafenis bent”, zegt een ietwat weemoedige Pechtold. Grappend: „En dan moet je ook nog zelf dozen inpakken.” Boekjes, beelden en een prijzenkast worden met zorgvuldigheid ingepakt. Het coalitieoverleg gisterochtend was zijn laatste officiële klus.

De D66-fractie was ondertussen op een stilgehouden locatie bijeen ’om te praten over de begroting’. Maar het ging natuurlijk lang niet alleen over geldzaken. Het is een publiek geheim dat meerdere ’kroonprinsen’ staan te popelen om het stokje over te nemen van Pechtold. Alle fractieleden zijn in het weekend gebeld met de vraag of ze zich willen kandideren voor het fractievoorzitterschap.

Niemand uit kabinet keert terug naar Kamer

Duidelijk is dat niemand uit het kabinet terugkeert naar de Kamer. Bekend is dat het ervaren Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma en Jan Paternotte direct na Pechtolds vertrek hun vinger opstaken. Maar Paternotte, die geschiedenis schreef in Amsterdam door voor het eerst de PvdA te verslaan, was gisteren alweer een stuk voorzichtiger. Hij grapte wel – gespeeld trots – over een vileine profielschets in Het Parool waarin beschreven wordt dat de partij op zoek is naar vlees noch vis: „Die eindigt met de zin dat de fractie vermoedelijk bij Jan Paternotte uitkomt.”

Net als de rest van de D66’ers laat niemand het achterste van zijn tong zien, want op dit soort dagen is bij de partij die zegt te staan voor transparantie weinig openheid te bekennen. Achter de schermen klinkt door dat kandidaten hun collega’s hebben gebeld om te polsen of ze op steun kunnen rekenen. Zo’n sessie kan opleveren dat kandidaten hun knopen tellen en afhaken.

Potentiële kandidaten

De stal met namen van potentiële kandidaten is echter goed gevuld. Naast het jonge talent Rob Jetten en zorgspecialist Vera Bergkamp is er ook nog het bekende tv-gezicht Pia Dijkstra. Een Kamerlid laat weten dat Kees Verhoeven de verkiezingen coördineert. Ook hij is als potentiële opvolger genoemd. Als er meerdere kandidaten zijn krijgen ze vandaag tijdens de wekelijkse fractievergadering de mogelijkheid om een ’pitch’ te houden waarin ze zichzelf mogen verkopen aan hun collega’s. Daarna gaan ze direct stemmen.

Of de opvolger van Pechtold slechts een tussenpaus is, of een blijvertje, zal moeten blijken. Het is uiteindelijk aan de leden van D66 om een lijsttrekker te kiezen. Dat doen ze op een partijcongres in de periode voorafgaand aan nieuwe Tweede Kamerverkiezingen.

