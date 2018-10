Zeker 16 handgranaten gebruikt als dreigmiddel

Dat meldt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) na vragen van Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen (D66) over handgranaten die criminelen gebruiken om ondernemers onder druk te zetten.

De bewindsman kan niet zeggen of er sprake is van een trend in het gebruik van handgranaten als dreigmiddel. Omdat het niet wordt geregistreerd, is niet duidelijk hoe vaak een burgemeester een pand van een ondernemer heeft gesloten na de vondst van een handgranaat.

Volgens Groothuizen is het aantal incidenten met handgranaten in Amsterdam gedaald nadat is besloten panden niet meer automatisch te sluiten na de vondst van een handgranaat. Hij noemt die sluiting bijzonder wrang voor ondernemers die het slachtoffer zijn van de dreiging.