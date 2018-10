Korset knelde voor Alexander Pechtold

De D66’er schrok. Wie waren deze mensen? Gevoelens van verrassing, onzekerheid en onbehagen schoten door hem heen. Snel gebood hij zijn gezin een veilige plek op te zoeken in huis. Pechtold bekeek de groep. Het waren mensen die zich als Zwarte Piet hadden uitgedost. Ook kinderen behoorden tot de menigte. Dat deed hem vermoeden dat de deur wel veilig open kon.

De meute bleek hem ’ludiek’ te komen waarschuwen. Zwarte Piet moest wel blijven! De politicus had het gewaagd om daar een eigen mening over te uiten. Dat bleek tegen het zere been van de groep. Die vond namelijk iets anders. En dus kwam ze maar eens langs bij de woning van Pechtold.

Houdbaarheid

De gebeurtenis dreunde door bij Pechtolds afweging over zijn toekomst. Ja, hij had zijn partij van de ondergang gered, maar persoonlijk was het niet alle dagen feest. Pechtold realiseerde zich ook dat de houdbaarheid van actieve Haagse politici zelden de tien jaar overstijgt.

Met Mark Rutte en Geert Wilders bevestigde hij de regel overigens. Het ironische is dat ze alle drie tot ’s lands beste politici behoren; ze hebben het politieke spel als weinig anderen in de vingers. Onderling heeft het trio respect voor elkaar.

Maandag wachtte Rutte zijn vertrekkende collega op, toen die nog druk was met de media na zijn laatste coalitie-overleg op het ministerie van VWS. „Zo hoef je niet alleen naar de Kamer te lopen”, sprak Rutte tot de vertederde D66’er.

Toen de schoolklas van Pechtolds dochter de Tweede Kamer bezocht en de PVV-leider ook even wilde zien, belde de D66’er naar Wilders. Die bedacht zich geen moment en kwam direct een kijkje nemen.

"Niet alleen PVV-kiezers vonden het cadeauhuis vreemd"

Toen Wilders Pechtold tijdens de algemene beschouwingen de baas was bij een confrontatie over Pechtolds privéleven, gaf de D66’er achteraf toe dat hij zich in de val had laten lokken door zijn aartsrivaal. Zo gaat dat soms, erkende Pechtold.

Wilders’ afscheid van Pechtold bestond zaterdag uit twee woorden: ’Adieu Alexander’. Die deed het uiteraard lekker bij de PVV-achterban, maar de goede verstaander zag in de beperkte reactie ook respect. Hoe oneens hij en zijn kiezers het ook met Pechtold kunnen zijn; de professional Wilders weet dat hier iemand van het podium afstapt.

Lang verblijf in de politieke arena brengt routine met zich mee, maar ook het risico dat Binnenhofbewoners de gevoelens buiten de Haagse kaasstolp niet meer goed aanvoelen.

Zo bepaalt bijvoorbeeld Rutte als premier tegenwoordig zelf wel wat goed is voor Nederland, wat rond de dividendbelasting leidde tot het dieptepunt in zijn derde termijn als minister-president.

Pechtold viel de afgelopen jaren wel eens ten prooi aan de bestuurlijke arrogantie die hij aan het begin van zijn Haagse tijd nog hekelde. Ooit waagde hij het de ’vuile en vunzige’ politieke cultuur ten tijde van de kabinetten-Balkenende te bekritiseren. „Machtswellusteling!”, schreeuwde hij toen nog in de Tweede Kamer naar CDA’ers.

Nadreunen

Tien jaar later maakte Pechtold achter de schermen de coalitiegeesten rijp voor het vicepresidentschap van de Raad van State voor Thom de Graaf. Ook hielp hij het raadgevend referendum af te schaffen; een ingreep die zaterdag nog steeds nadreunde op het congres.

Transparantie predikte hij bij hoog en bij laag, maar toen hij een huis geschonken kreeg, noemde de volksvertegenwoordiger dat een ’privékwestie’. Hij onderschatte de indruk die dat op het grote publiek maakte; echt niet alleen PVV- en Forum-kiezers vonden het cadeauhuis vreemd, ook al is alles misschien volgens de regels gegaan.

Het politieke korset van verwachting en verantwoordelijkheid is voor de D66’er steeds meer gaan knellen. Lange werkdagen, stress, hoofdpijn, roken, afvallen en weer aankomen; het bleek de prijs van de eredivisie van de politiek.

Alexander Pechtold hoort thuis in de eregalerij van Democraten 66, naast de grote namen Hans van Mierlo en Jan Terlouw. Op sociale media fungeerde hij evenwel steeds meer als de kop van Jut; op straat werd hij publiek bezit, ook als het even niet uitkwam. Tot overmaat van ramp werd Pechtold verliefd op een vrouw die zo instabiel bleek dat ze de vuile was over hun mislukte relatie buiten ging hangen.

Smartlap

Zo eindigt zijn indrukwekkende verblijf aan het Binnenhof toch een beetje als een smartlap. Maar ook dat past bij Pechtold, liefhebber van het levenslied.

In 2010 nam hij een verzamel-cd in ontvangst van Johnny Hoes, de ontdekker van de Zangeres Zonder Naam. Hij verraste de D66-leider. „Als jij nou wat partijgenoten regelt voor een koortje, rijden we naar België en kunnen we ook een liedje over jou opnemen”, zei Hoes.

Het refrein bleek de componist al klaar te hebben: „Alexander, Alexander, zoals jij is er geen ander.”

De opname kwam er nooit. Maar het refrein is Pechtold nooit vergeten.