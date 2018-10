Zegeningen van de oudewijvenzomer

Een beetje ijsmeester laat zich niet weerhouden door een serie dagen van warm weer. Jos van der Werf weet er alles van. Hij werkt al 40 jaar voor ijsbaan De Meent in Alkmaar en aanstaande vrijdag breekt ondanks de hoge temperaturen een nieuw seizoen aan.

Dat ijs vormt zich niet zomaar, zeker niet met de zonnige dagen die er voorspeld zijn. Jaco van Weezel, woordvoerder van Weeronline, denkt dat Nederland voor het eerst te maken kan krijgen met een oktoberserie van warme dagen. „Het komt wel eens voor dat een enkele dag uitkomt boven de 20 graden. Maar een serie van vijf dagen boven de 20 is ongekend.”

"We werken keihard aan het ijs"

Al die zon doet de ijsbaan weinig goeds, vertelt ijsmeester Jos. „Wij zijn nu 24 uur per dag bezig met het ijs. Er zijn drie ploegen. ’s Nachts maken we het ijs. Met een grote tankwagen verspreiden we ongeveer 40 laagjes water over een vloer met een temperatuur van -7 graden Celsius. Zeker met dit weer moet je zorgen dat je een goed laagje ijs creëert.”

In de vier decennia die hij op de ijsbaan werkt, is het slechts één keer voorgekomen dat ze de opening moesten uitstellen vanwege de zon. Hij maakt zich nog geen zorgen over aanstaande vrijdag. „Het gaat gewoon lukken. We werken keihard.”

Een vreemd gezicht wordt het wel, denkt Jos. Schaatsen is nou eenmaal een intensieve sport, zeker als het een beetje warm is.

Indian Summer

„Dat betekent dat zaterdag iedereen in een T-shirt op het ijs staat. Dat is natuurlijk heel gek. Maar dat is voor ons geen reden om later open te gaan. Daar heeft helemaal niemand wat aan.”

Het weer biedt momenteel ideale omstandigheden voor de zogenaamde Indian Summer, een nazomer waarbij de bladeren aan bomen extra rood en goudgeel kleuren. Bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen University & Research: „Dat komt door de hoge temperaturen met veel zon overdag en de koude nachten zonder echte nachtvorst. Die temperatuurverschillen stimuleren de vorming van anthocyaan: de rode kleur in bladeren.”

Het valt Van Vliet bovendien op dat een groot deel van de struiken en bomen voor de tweede keer bloeit. „Bij mij in de straat zag ik witte paardenkastanje volledig in bloei, terwijl die hoort te bloeien in het voorjaar. Hetzelfde geldt voor de rododendron, appelbomen, wilde lijsterbessen en acacia’s. Dat komt door de recordhoge temperaturen vanaf april en de zeer droge zomer.”

De bioloog benadrukt dat de nieuwe bloei geen functie heeft. „Er komen geen nieuwe vruchten uit. Daar is een heel groeiseizoen voor nodig. Maar een bijzondere aanblik is het nu in elk geval zeker.”