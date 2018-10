Met een partybus naar de rechtbank

In totaal zijn ze met 34. De bekendste onder hen is Jenny Douwes, de onderneemster uit Drachten, die ervan wordt beschuldigd vorig jaar burgers te hebben opgeruid. Douwes riep in een filmpje op om de toegangswegen naar Dokkum, waar de landelijke intocht van Sinterklaas plaatshad, te blokkeren opdat anti-Pietactivisten niet oog in oog zouden komen te staan met de aanwezige kinderen. De rest is geschiedenis.

Rond Zwarte Piet lopen in Nederland de gemoederen altijd hoop op. Toen duidelijk werd dat het Openbaar Ministerie vol zou inzetten op vervolging van de blokkeerders, vreesde menigeen voor een herhaling van ’Kneppelfreed’, de beruchte knuppelvrijdag op 16 november 1951. Toen kwam het bij het gerechtsgebouw in Leeuwarden tot een veldslag tussen Friese burgers en de politie over een taalstrijdkwestie.

Handjevol

Maar als de bus het plein naar de rechtbank opdraait, is slechts een handjevol pro-Pietdemonstranten aanwezig, naast de toegestroomde pers. Eenmaal binnen maakt een blokkeerder met hanenkam nog snel van de gelegenheid gebruik om onder applaus zijn vriendin – eveneens met felblauwe hanenkam – ten huwelijk te vragen.

Enkele zalen zijn gereserveerd voor vrienden, verwanten en belangstellenden, onder wie ook PVV-Kamerlid Martin Bosma. Na de ochtendsessie heeft Bosma zijn conclusie getrokken „Dit is een slag in de cultuuroorlog. Je merkt hoe het OM sympathiseert met de anti-Pietactivisten, en de blokkeerders als plebs afschildert.”

"Dit is een slag in de cultuuroorlog"

Robin van Prattenburg (33) is er ook. De beveiliger uit de Flevopolder organiseerde een crowdfundingsactie om eventuele boetes en proceskosten te betalen. Tot zijn verbazing zamelde hij in korte tijd 43.000 euro in. „Ik dacht twee-, drieduizend euro maximaal op te halen”, bekent Van Prattenburg. „Maar meer dan 1500 mensen hebben gedoneerd, tot in het buitenland.”

De blokkeerders – een pizzabezorger, automonteur, dakdekker, vrachtwagenchauffeur, enzovoorts – lijken weinig onder de indruk van alle heisa. Zij geven keurig antwoord op de vragen van de rechtbank; een enkeling doet dat in het Fries.

Melanie de V. (23) is een van de vier vrouwelijke verdachten. Haar zaak dient morgen. Melanies vader kan ondanks alles nog lachen. „Denk je je dochter keurig te hebben opgevoed, sta je uiteindelijk toch met haar in de rechtbank.”