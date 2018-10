Oud-Katholieken maken ook schoon schip

„Het is heel verstandig dat de Oud-Katholieke Kerk is gaan spitten, want er zijn toch wat voorvallen naar voren gekomen”, zegt Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis aan Tilburg University. „Absoluut gezien misschien niet zo veel, maar relatief wel.”

Hij is bekend met de gemeenschap en kijkt uit naar het rapport dat vandaag bekend wordt gemaakt. De Oud-Katholieke Kerk, een kleinere gemeenschap met zo’n 8000 volgelingen, kent volgens aartsbisschop van Utrecht, de Belg Joris Vercammen, minder taboes dan de gewone katholieke kerk.

„Een priester kan trouwen, we hebben sinds kort vrouwelijke priesters en ook met homo’s hebben we geen moeite”, zei Vercammen – vandaag ook aanwezig tijdens de presentatie van het eindrapport – al eerder tegen De Telegraaf.

’Priesters waren onaantastbaar’

„De kerk was een almachtige speler in de samenleving. Eigenlijk een maatschappij in de maatschappij”, stelt Van Geest. „Er bestond altijd een heilig ontzag voor priesters. Ze waren ook onaantastbaar. Als je vroeger door de pastoor werd geslagen, was dat jouw schuld, het lag nooit aan hem. Van die machtspositie profiteerden zieke types, roofdieren, pedoseksuelen. Dit is gelukkig niet meer zo, omdat in de maatschappij en de kerk gezag niet meer heilig is, zoals vroeger. Tegen de burgemeester zeg je nu ook al snel ’jij’.”

Daphne van Roosendaal – verantwoordelijk voor de woordvoering van de bisschoppenconferentie bij het onderwerp seksueel misbruik van minderjarigen – voegt daaraan toe dat iedere priester die naar een ander bisdom gaat, een Verklaring Omtrent het Gedrag moet overleggen. „Belangrijk als je met minderjarigen te maken hebt, of mensen met een verstandelijke beperking.”

Geen pauselijke bescherming meer is voor misbruikers

Inmiddels is volgens Van Geest ook heel duidelijk gemaakt dat er geen pauselijke bescherming meer is voor misbruikers. „Ik zorg er niet voor dat van misdaden verdachte priesters bescherming tegen de overheid genieten”, heeft Paus Franciscus al aangegeven. Dat is een duidelijk signaal. Priesters worden ook gewoon voorgeleid voor een civiele rechtbank. Er zijn bisschoppen geweest die deze priesters telkens overplaatsten, waardoor ze in functie bleven.”

Toch blijft het een illusie dat je al het misbruik kunt uitbannen, benadrukt Liesbeth Sanders namens het Meldpunt Seksueel Misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk, dat na een eindverslag begin dit jaar werd gesloten, maar nog steeds meldingen krijgt.

Preventie

„Er is wel heel veel gebeurd. De Rooms-Katholieke kerk doet veel aan preventie, en er is natuurlijk ook volop media-aandacht geweest over het onderwerp. Het is bespreekbaar gemaakt in de kerkgemeenschap, op hoog niveau. Mensen spreken elkaar ook aan. Dat is niet altijd makkelijk, want seks is nog steeds een taboe. Er wordt lacherig over gedaan, of flauw. Of het is vies.”