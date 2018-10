Agent liet man levend ’koken’ en mocht jaren blunderen

Volgens een withete burgemeester wordt nu gewerkt aan het ontslag van Clarke, maar daarvoor moest veel gebeuren. Sterker nog: de man was in 2017 nog finalist in een Agent Van Het Jaar-verkiezing. Bizar, met de kennis van nu.

Clarke was in 2012 nog cipier. Dat jaar liet Clarke een gedetineerde met schizofrenie, Darren Rainey, twee uur lang in een douche staan, waarvan de temperatuur buiten de cel werd bepaald. Toen hij naar buiten mocht, was Rainey dood.

Ongeluk?!

Een ongeluk, aldus de gevangenis. Al snel kwamen schokkende foto’s (hier, onderaan) naar buiten van het lichaam van Rainey, waar het vel grotendeels vanaf was gebladderd. Mede-gedetineerden stellen dat de man werd bestraft omdat hij in zijn cel had gepoept.

Amerika sprak er schande van, maar Clarke werd nooit vervolgd. Sinds vier jaar is Clarke agent. Tijdens dat baantje stapelt hij blunder op blunder. Interne documenten tonen dat hij meermaals is onderzocht en berispt, zo schrijft Miami New Times.

Autocrash en seks

Zo had hij een ’romantische relatie’ tijdens diensttijd, werd op de vingers getikt, en had daarna nog eens seks. Ook verloor hij belangrijk bewijs, verzameld door rechercheurs, in een verdrinkingszaak en crashte hij met zijn dienstauto nadat hij door rood licht reed. Over opmerkelijke opmerkingen op Twitter, die inmiddels verwijderd zijn, schrijven de lokale kranten al nauwelijks meer.

Toen er landelijke aandacht kwam voor de lokale agent, besloot de burgemeester van Miama Gardens, een soort buitenwijk van Miami, druk te zetten op zijn ambtenaren. Het proces van ontslag wordt nu in gang gezet - beter laat dan nooit, zeg maar.

„Het gedrag waarvan Clarke wordt verdacht, en de slechte beslissingen die hij maakte, zijn niet consistent met de hoge standaarden die we alle ambtenaren opleggen”, zo besluit burgemeester Oliver Gilbert over Clarke.