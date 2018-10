Gevonden welpje heeft een naam gekregen

Voor nu blijft Remy nog even in Nederland, onder de vleugels van Stichting Leeuw. Zij schrijven maandagavond op Facebook: „Vandaag hebben wij een drukke dag gehad om alle pers te woord te staan over de leeuwenwelp. Tussen alle hectiek door vermaakt de kleine zich prima, eet en drinkt prima en slaapt nog veel.” Ook meldt de stichting uit Anna Paulowna dat Remy woensdag bezocht wordt door dierenarts Guus om hem een goede medische controle te geven en van vaccinaties te voorzien.

Het jonge dier, dat vermoedelijk in het buitenland is gefokt en bij een circus hoorde, moet nog wel een maand in quarantaine blijven. Daarna zal geprobeerd worden het dier te koppelen met soortgenoten. Het is wenselijk dat Remy uiteindelijk naar een opvang in Zuid-Afrika verhuist.

Bekijk ook: Raadsel waar gevonden welp vandaan komt

Bekijk ook: Gevonden welpje in bench was bang en had bebloede neus