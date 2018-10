Derde aanhouding na explosies Oss/Eindhoven

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

OSS - In het onderzoek naar een reeks brandstichtingen en explosies in met name de regio’s Oss en Eindhoven is een derde verdachte aangehouden. De politie meldde maandag dat het om een 21-jarige man zonder vast woonadres gaat. Het arrestatieteam pakte de man in het weekend op in Maarsbergen.