KERKRADE - Een 25-jarige motorrijder uit Kerkrade is om het leven gekomen door een verkeersongeval in zijn woonplaats. Het slachtoffer bezweek maandagavond in het ziekenhuis in Maastricht aan de verwondingen die hij eerder op de dag had opgelopen door een aanrijding met een auto.