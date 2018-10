Geen explosieven in auto in Den Bosch

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt een auto in Den Bosch op de aanwezigheid van explosieven. Ⓒ GinoPress B.V.

DEN BOSCH - De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft geen explosieven aangetroffen in de onderzochte auto in Den Bosch. De EOD was opgeroepen nadat de politie informatie had gekregen dat de man in de auto mogelijk explosief materiaal bij zich had.