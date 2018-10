Geld NAM nodig voor verstevigen zorgpanden

Over de kosten van de projecten in de vijf plaatsen en de bijdrage die van de NAM wordt verwacht, kan voorzitter Maarten Ruys van de Stuurgroep Zorg niets zeggen. „Het is niet verstandig om daar nu op in te gaan, omdat het om ingewikkelde berekeningen gaat”, zegt Ruys. „Overigens is het niet aan de stuurgroep om met de NAM te overleggen over de hoogte van de bijdrage. Dat is aan het ministerie van Economische Zaken.”

Ruys laat weten dat de stuurgroep op sommige plekken nieuwbouw wil plegen. Op andere locaties komt er een andere invulling voor bestaande gebouwen. „Directe risico’s zijn er nu niet voor de mensen die in de panden wonen, maar toch vinden we het belangrijk om aan de slag te gaan”, meldt Ruys. „Bij het aardbevingsbestendig maken, moet je onder meer denken aan het sterker maken van de liftschachten en trappenhuizen.”

Bij het ontwikkelen van de projecten houdt de stuurgroep ook nadrukkelijk rekening met het veranderen van de zorg. Die wordt steeds complexer en mensen willen vaker langer thuis blijven wonen. Daarom wordt bijvoorbeeld in Loppersum het huidige verzorgingshuis met seniorenwoningen vervangen door een kleinschalig verpleeghuis.