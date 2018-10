Snackbarhouder Arnhem: ’Ik sta nog te trillen’

Een dag na het bizarre voorval staat de 51-jarige ondernemer weer achter de toonbank van snackbar Onder de Linde in de Arnhemse wijk Klarendal. De schrik zit er goed in, vertelt de frietboer. „Ik sta nog steeds te trillen.”

Op bewakingsbeelden die inmiddels het internet over gaan, is te zien hoe de overvaller zondagavond rond kwart over tien een pistool op de borst van de snackbarhouder richt. Hezemans reageert beheerst. „De overvaller wilde geld”, vertelt de heldhaftige frietboer. „Maar ik zei: ’Dat verkoop ik niet. Wil je een kroket?’ Het was het enige dat in mij opkwam.”

"Ik laat me niet zomaar wegschieten van deze wereld"

Hezemans is ervan overtuigd dat de gewapende man hem zal neerschieten. „Ik dacht: dan moet ik maar proberen me te verdedigen. Ik laat me niet zomaar wegschieten van deze wereld.” Hij pakt een mes en stormt op de overvaller af. Die maakt zich verbouwereerd uit de voeten. Met de frietboer in zijn kielzog. Maar de crimineel weet te ontkomen.

Richtlijnen

Hezemans bestiert de snackbar sinds 2015. Hij wist dat hij ooit zou worden overvallen. De vorige eigenaar was maar liefst vier keer de klos. Daarom instrueerde hij zijn personeel nog: hang bij een overval niet de held uit. „Ik heb mijn eigen richtlijnen overtreden”, concludeert hij. Maar een held, zo voelt de snackbarhouder zich niet. „De situatie vroeg erom.”

„Hij is een heel rustige man”, vertelt wijkbewoner Marcel van Baal, die een ijsje komt kopen. „Een dappere actie.” Ook burgemeester Ahmed Marcouch is opgelucht. „Het is gelukkig goed afgelopen voor de ondernemer. Ik ben blij dat er geen gewonden zijn gevallen. En ik hoop dat de politie de dader opspoort.”

Langzaam dringt het besef door dat het slecht had kunnen aflopen. „Dat ik het niet meer had kunnen navertellen”, zegt Hezemans. „Dat is wel heftig. Thuis is iedereen ook geschrokken. Maar als we de beelden zien, moeten we ook lachen.”