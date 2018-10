Hartverscheurend briefje bij achtergelaten hond Rotterdam

Zion van 2,5 werd achtergelaten bij een asiel in Rotterdam-West. Ⓒ Hans Manse Dierenwelzijn politie Rotterdam

Rotterdam - Een persoon heeft maandag voor de deur van het gesloten asiel in Rotterdam-West een Amerikaanse Stafford achtergelaten. Bij de hond zat een hartverscheurend briefje, waar in staat te lezen dat het beestje 2,5 jaar oud is en dat de baas niet meer voor hem kan zorgen. De politie is nu op zoek naar de eigenaar van het dier, zodat zij hulp kunnen verlenen.