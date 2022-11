Personeel KLM tegengehouden en uitgescholden door klimaatactivisten

Buitenland

Klimaattop met vertraging officieel geopend in Sharm-el-Sheikh

Met enige vertraging is de VN-klimaattop in Sharm-el-Sheikh officieel begonnen. De voorzitter van de vorige klimaattop, de Brit Alok Sharma, verrichte de opening en droeg het voorzitterschap over aan Egypte. Dat gebeurde ruim anderhalf uur later dan aanvankelijk gepland.