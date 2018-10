Regering Macedonië steunt voorstel nieuwe naam

Premier Zoran Zaev heeft een tweederdemeerderheid in het parlement nodig om de overeenkomst met Griekenland over de naamsverandering tot stand te brengen. Ⓒ AFP

SKOPJE - De Macedonische regering heeft een wetsvoorstel aangenomen om het kleine Balkanland om te dopen tot Noord-Macedonië. De prowesterse premier Zoran Zaev heeft echter een tweederdemeerderheid in het parlement nodig om de overeenkomst met Griekenland over de naamsverandering tot stand te brengen. Een week geleden mislukte een referendum over de nieuwe naam omdat de opkomst te laag was.