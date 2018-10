Keten opent de aanval met pop-uphotels

Dat zegt Accor-topman Sébastien Bazin in gesprek met De Telegraaf. Dat kan volgens hem op festivals, culturele en sportfestijnen zijn. „Maar bijvoorbeeld ook in drukke stadscentra, waar in bepaalde perioden een toenemend tekort aan vaste hotelkamers is, zoals in Amsterdam.”

Proefgedraaid

In Frankrijk hebben deze zogeheten ’Flying Nests’ dit jaar proefgedraaid. „We gaan de als slaapkamer ingerichte zeecontainers in units van tien of twintig in de hele wereld uitrollen, ook in Nederland. Bij ruimtegebrek worden ze gestapeld”, vertelt hij.

Bazin weigert Airbnb een grote bedreiging te noemen, maar hij neemt voor alle zekerheid wel maatregelen om hen de wind uit de zeilen te nemen. „Ze zijn niet meer alleen onder jongeren populair, ook steeds meer ouderen weten Airbnb te vinden. We nemen onze concurrentie altijd serieus en laten onze gasten dus niet zomaar afpakken.”

De slaapcontainers worden volgens hem binnen een dag aangevoerd en in elkaar gezet waar ze worden gevraagd. „Ze zijn voorzien van eigen badkamer, airco en wifi. Wanneer ze niet meer nodig zijn, halen we ze weg voor een volgende locatie.”

Mobiele oplossingen worden volgens Bazin belangrijker. „Omdat reizigers voortdurend in beweging zijn.” Bang voor een prijzenoorlog is hij niet. „De groei van toerisme en zakenreizen zit in een stroomversnelling. Er zal eerder meer krapte ontstaan”, meent hij.

Lifestyle

Accor gaat zich volgens de bestuursvoorzitter tevens extra richten op lifestyle en bungalows. Flying Nest is de 21e merknaam in Europa, naast onder andere Sofitel, Ibis, Mercure en Novotel. In Noord-Europa gaat het om ruim 50.000 kamers.

Accor moet zich volgens Bazin goed verdiepen in wat de nieuwe toerist en zakenreiziger wil. „Ook in Amsterdam veranderen de wensen van de hotelgast.”