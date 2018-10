Ook Voyager 2 zal ons stelsel gaan verlaten

Na een reis van meer dan 40 jaar is Voyager 2 op weg om de interstellaire ruimte in te gaan. Witasse dekt zich even in als hij uitlegt hoe het is om zover van huis te geraken: „Het is best gek om je te bedenken dat je het zonnestelsel verlaat.”

Nu is het niet zo dat het robuuste ruimtevaartuigje een fysieke lijn zal passeren, legt Witasse uit. De projectonderzoeker van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA omschrijft de rand van ons zonnestelsel, de heliopause, als een soort zone. „Rond de zon heb je de heliosfeer. Zie het als een bubbel, waarin je de invloedsfeer van de zon hebt met zijn zonnewind. Die bubbel heeft een grens waar je overgaat in de interstellaire ruimte. Die passage duurt een maand of twee, drie.”

Kosmisch

Daar is broertje Voyager 1 al een paar jaar. Toen die de heliosfeer verliet, pikten meetinstrumenten snel minder energiedeeltjes van de zon op, en meer kosmische straling. Dat maakt Voyager 2 ook mee. Een teken dat het ruimtescheepje met sprieterige antennes en een grote schotel het grote wijde universum in scheert met dik 55.000 kilometer per uur, aldus NASA.

„Dat is uniek. Dit zijn de eerste menselijke creaties die zo ver weg komen. En dat was oorspronkelijk helemaal niet de bedoeling. Ze waren ontworpen om de grote gasplaneten te onderzoeken”, legt Witasse uit. Voyager 2 is het eerste ruimtevaartuig dat Jupiter, Saturnus, Neptunus én Uranus aandeed. En het robuuste ding bleef werken, stuurde unieke foto’s en data door naar de aarde en zette de reis voort in de richting van het grote niets.

Bovendien lijkt iemand bij NASA in de jaren 70 stiekem toch rekening te hebben gehouden met een intergalactische reis van de Voyagers. Beide hebben namelijk een ’Gouden lp’ aan boord met daarop ’hallo’ in tientallen talen en geluiden van de aarde. En instructies om hem af te spelen, mocht iets of iemand hem vinden.

Toch is de kans dat Voyager 2 uiteindelijk in de handen van een alien met een platenspeler belandt erg klein, zegt Witasse „Voyager zal ongestoord doorvliegen, zeker. Maar het universum is zo groot en zo leeg. Voyager kan duizenden jaren reizen zonder iets tegen te komen. De kans dat hij uiteindelijk een andere ster of een planeet raakt is heel klein.”

Reactortje

Wij zullen er vermoedelijk niks van horen. Ten eerste is het de vraag of NASA wel budget heeft om contact te houden met de satelliet, en bovendien wordt de afstand steeds groter en contact dus lastig. Ook heeft Voyager 2 een kernreactortje aan boord en die geeft op een gegeven moment de geest, legt Witasse uit. Toch is juist dat reactortje de reden dat Voyager 2 zo ver kon reizen. „Bij ESA kunnen we niet verder dan Jupiter komen, omdat we zonnepanelen gebruiken.”