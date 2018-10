Waar gaan de miljarden heen?

Binnengekomen persmededeling: 50Plus eist dat het vrijkomende geld door de dividendbelasting toch niet af te schaffen, gestoken wordt in het terugdraaien van ’de aflosboete’. Twitterbericht: PVV-voorman Wilders wil dat het geld naar ’de gewone Nederlander’ gaat. Mediaoptredens: PvdA-leider Asscher pleit voor ’mensen boven multinationals’.

De oppositie heeft het geld dat vrijkomt door het niet afschaffen van de dividendbelasting al bijna verdeeld. In de keuze tussen ’de twee ’b’s’ willen de oppositiepartijen dat het geld naar burgers gaat in plaats van naar bedrijven.

Andere toon

De coalitie geeft inmiddels het signaal af dat dat er toch niet inzit. Waar vrijdag achter de schermen nog te horen viel dat er voordelen voor burgers mogelijk zijn, zoals koopkrachtverbetering, is de toon nu anders. De partijleiders sorteren voor op een besluit dat het geld, in eerdere berekeningen circa twee miljard, vooral naar het bedrijfsleven gaat.

In het regeerakkoord was eerder immers als voordeel voor het bedrijfsleven het afschaffen van de dividendbelasting voorzien.

Als dat geschrapt wordt en ingeruild voor een plus voor de burgers, is het regeerakkoord uit balans, is de redenering. Dat regeerakkoord was immers een compromis waarin voor elke coalitiepartij iets wils was, met voor VVD en CDA een stimulans voor het bedrijfsleven.

Zwakke plek

Na het eerste coalitieoverleg over het ’heroverwegen’ van de dividendbelasting – Haags voor ’afschaffen en we zoeken nog een alternatief’ – lieten coalitieleiders duidelijk merken dat burgers niet te veel moeten verwachten. „Je kunt niet zeggen: we hebben nu opeens geld te verdelen waar we als een soort Sinterklaas mee rondgaan”, zei CU-voorman Segers. Hij wil zich aan ’de intentie’ van het regeerakkoord houden.

Scheidend D66-voorman Pechtold benadrukte na zijn laatste coalitieoverleg het belang van het bedrijfsleven. „Het belastinggeld is er pas als die belasting ergens over geheven kan worden. Als er geen bedrijf is dat winst maakt, krijg je ook geen inkomsten.”

De oppositie ziet deze koers niet ziet zitten, maar heeft met het vertrek van Pechtold wel een zwakke plek gevonden in de coalitie: de opvolger van Pechtold. PvdA-Kamerlid Nijboer zucht bij het idee misschien wel twee miljard euro enkel uit te geven aan lagere winstbelastingen: „Ik verwacht dat de nieuwe leider het niet laat gebeuren dat het alleen naar multinationals en andere bedrijven gaat.”