Blamage ministerie

De kantoorkolos waarin behalve meerdere overheidsdiensten ook de ministeries Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat huizen, kampt met structurele overbevolking. Ambtenaren moeten dagelijks vechten om een bureau. Zij klagen verder over de deprimerende indeling. Driehonderd ambtenaren worden straks elders ondergebracht.

De operatie moet nog dit jaar klaar zijn, al is het de vraag of het genoeg is. Er loopt namelijk alweer een nieuw onderzoek naar de oorzaak van de klachten.

Lees hier het complete artikel:

