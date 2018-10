Buurtbewoners geschrokken: ’Echt veel geluk gehad’

De vragen van de man - die niet met naam in de krant wilt - staan niet op zichzelf. Wie is hiervoor verantwoordelijk en waarom nam hij of namen zij zoveel risico? „Iedereen hier in de flat wil dat weten”, zegt bewoner Michael van den Nieuwenhoven. „We hebben echt heel veel geluk gehad. Er hadden doden kunnen vallen.”

In de buurt is de brand het gesprek van de dag. Ook Van den Nieuwenhoven kan alleen maar denken aan wat er zondagochtend op amper drie meter van zijn appartement op de eerste verdieping gebeurde. De Eindhovenaar lag rond zes uur ’s ochtends op de bank toen buren aanbelden. „Ik was ziek en ik deed toen niet meteen open. Later bonkten agenten op de deur. Ik mocht nog net een shirt en korte broek aantrekken, maar moest zo snel mogelijk het huis uit. Stond ik daar in de kou op mijn blote voeten op straat”, schetst Van den Nieuwenhoven de hectische situatie.

Alle aanwezigen in de twaalf appartementen moesten op stel en sprong naar buiten. Criminelen bleken een vrachtwagen gevuld met ketels, vaten en chemisch materiaal waarmee synthetische drugs gemaakt kunnen worden, op de stoep te hebben geparkeerd en in lichterlaaie te hebben gezet. De schade bleef ’beperkt’ tot materiële schade en schade aan het milieu. Zoutzuurdampen bleken te zijn vrijgekomen, er waren ruiten gebarsten en giftige stoffen kwamen op de weg terecht. Niemand raakte gewond. „Je zou kunnen spreken van een klein wonder. Wat als die materialen in die truck zouden zijn ontploft?”, aldus Van den Nieuwenhoven.

Dat drugsafval soms op brutale wijze gedumpt wordt, is geen nieuw fenomeen. Soms zetten criminelen hele busjes met tientallen vaten chemische stoffen in brand op een afgelegen parkeerplaats of dumpen ze al rijdend drugsafval door het simpelweg uit de vaten te laten lopen. Het aantal geregistreerde drugsdumpingen lag vorig jaar op 206, een record.

Van den Nieuwenhoven: „Mijn door de hitte gebarsten ruiten moeten worden vervangen en binnenkort wordt het met hekken afgezette gebied afgegraven, omdat er waarschijnlijk giftige stoffen zijn gelekt. Dan moeten we weer onze huizen uit omdat er dampen kunnen vrijkomen. Hier zit niemand op te wachten.”