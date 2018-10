Roep om meer blauw in Delft

Toen er gisterochtend bij coffeeshop The Game aan de Breestraat een man met pistool werd gesignaleerd, vuurden agenten een aantal schoten op hem af. Hij wist echter te ontkomen.

Later overleed in het LangeLand ziekenhuis in Zoetermeer een man aan de gevolgen van een schotwond. Onderzocht wordt of beide zaken met elkaar te maken hebben en of het om dezelfde man gaat.

Drugsoorlog

Delft is al maanden in de greep van een drugsoorlog die op straat wordt uitgevochten. Velen vragen zich inmiddels af of een coffeeshop nog wel past in de pittoreske winkelstraatjes. Een bewoner van de Breestraat denkt erover om zijn huis te koop te zetten, omdat hij niet wil wachten tot er een verdwaalde kogel door zijn raam gaat.

De lokale partij Onafhankelijk Delft kent de zorgen in de straat en spreekt van ’een structureel probleem’.

„De brutaliteit van deze daders is kennelijk grenzeloos”, zegt raadslid Jolanda Gaal. „We zijn blij dat de politie zo snel ter plaatse was en kon handelen. Maar nog meer blauw op straat is wat ons betreft nu een absolute must. Deze lieden moeten ontmoedigd worden. Camera’s zijn slechts een hulp.”

Grens

Ook het Bestuurlijk Overleg Binnenstad, dat optreedt namens alle ondernemers in de binnenstad, meent dat ’de grens is bereikt’.

„Delft is nog steeds een gezellige en veilige stad, maar dit soort incidenten willen we hier niet”, zegt voorzitter David Lansen. „We moeten ons dan ook met z’n allen afvragen of we deze shops wel in een voor de rest gezellige winkelstraat willen.”

Burgemeester Marja van Bijsterveldt nam gisteren ’een extra pakket zichtbare en onzichtbare maatregelen’. Ook blijft de coffeeshop tot en met morgen dicht. „Crimineel gedrag moet niet worden beloond.”, stelt Van Bijsterveldt. „Langere sluiting, zo is in het verleden gebleken, heeft er niet toe geleid dat dit soort incidenten wegbleven.”