’Willem-Alexander uit zorgen over brexit’

Koning Willem-Alexander heeft in gesprek met Britse journalisten zijn zorgen geuit over de aanstaande brexit. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander heeft in gesprek met Britse journalisten zijn zorgen geuit over de aanstaande brexit. Hij verwacht een nadelige invloed op de handel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, meldden onder meer The Guardian en The Independent op basis van het gesprek.