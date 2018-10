Minister Blok: sluiten ambassades was een fout

„Het sluiten van een post, hoe klein ook, levert doorgaans onevenredig verlies op”, bekent Blok. Niet alleen gaat het netwerk verloren dat tientallen jaren is opgebouwd en ziet het gastland sluiting vaak als vijandig teken, ook is het verkopen van gebouwen en ontslaan van lokaal personeel ’kapitaalvernietiging’. Met deze vaststelling levert Blok indirect kritiek op voorganger en partijgenoot Uri Rosenthal, die tijdens kabinet-Rutte I negen ambassades sloot in Afrika en in Midden- en Zuid-Amerika.

Keuzes

Toch is de 40 miljoen euro extra waarmee Blok de Nederlandse invloed in de wereld wil vergroten niet bedoeld om oude stellingen te heroveren. Van de posten die in 2011 dichtgingen, heropent Blok alleen die in Burkina Faso. Dat heeft alles te maken met de focus van zijn versterkingsoperatie: veiligheid en het tegengaan van illegale migratie. „We moeten keuzes maken”, motiveert Blok de beslissing.

De ambassades op de migratieroutes krijgen meer mankracht, vooral in Noord- en West-Afrika, het Midden-Oosten en Noordwest-Afrika. Ook de vertegenwoordigingen bij de EU en de VN krijgen in dat kader versterking. „Ernstige mensenrechtenschendingen en de gevaarlijke migratie met behulp van mensenhandelaren moeten een halt worden toegeroepen”, vindt Blok. „Daar kunnen onze diplomaten een rol in spelen.”

Ook veiligheid is een zwaartepunt van de uitbreiding. Vooral aan de ’instabiele ring rond Europa’ versterkt Nederland de diplomatie. In Oekraïne, Rusland, Irak, Turkije en Marokko krijgen de ambassades meer personeel. In Moskou, Washington en Peking doet ook de cyberdiplomaat z’n intrede. Die zullen zich volledig bezighouden met het herkennen en tegengaan van digitale dreigingen en cyberaanvallen.

Nieuwe coalities

Ín Europa verstevigt Nederland z’n voelsprieten en slagkracht eveneens, zoals in Kroatië, Kosovo, Servië en Albanië, maar ook in traditionele standplaatsen als Londen, Parijs, Wenen, Madrid en Berlijn. De versterking in Europa is ook bedoeld voor het smeden van nieuwe coalities die met het wegvallen van de Britten uit de EU van belang zijn.

Handelsbevordering is het derde zwaartepunt van de opknapbeurt van de diplomatie. Hiertoe komt er een betere bezetting van de posten in Zuid-Amerika, Azië en de VS. Blok: „Het Nederlands belang staat wereldwijd voorop.”