Zorgen over trage invoering taser

Het kabinet trekt 25 miljoen euro uit om de tasers aan te schaffen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Na bijna acht jaar wikken en wegen is de kogel door de kerk: politieagenten krijgen ’eindelijk’ een stroomstootwapen. Vakbond NPB is blij. Wel is er vrees dat de daadwerkelijke invoering opnieuw lang duurt.