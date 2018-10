Toch winterjassen voor militairen

Die regels was één van de redenen waarom er niet op tijd winterkleding voorradig was voor 1000 militairen die deelnemen aan de oefening Trident Juncture. Door een ’inschattingsfout’ - Defensie dacht dat het in oktober en november nog niet zo koud was in Noorwegen - was die aankoop te laat begonnen. Aan militairen was daarom gevraagd zelf met een voorschot de vereiste kleding te kopen. De Kamer sprak schande de situatie.

Nu is besloten de regels de regels te laten en de kleding alsnog centraal aan te schaffen. Naar aanleiding van de blunder richt Visser een ’interventieteam’. Dat moet ervoor zorgen dat militairen bij één loket kunnen aankloppen als ze problemen hebben met hun uitrusting. „Deze problemen worden in de toekomst eerder gesignaleerd”, belooft de staatssecretaris.