Nieuwe metamorfose voor megaministerie

Koning Willem-Alexander opende een jaar geleden het voor 267 miljoen euro vertimmerde pand, waar de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de Dienst Terugkeer & Vertrek zijn gehuisvest. Direct na de oplevering werd al duidelijk dat er sprake was van ’overbevolking’ en regende het klachten over de akelige werkomgeving.

Mausoleum

De Telegraaf onthulde eerder dit jaar een spraakmakend rapport waarin de grieven van duizenden rijksambtenaren pijnlijk duidelijk werden. Ze deden tegenover onafhankelijke onderzoekers hun beklag over de matzwarte liftkokers die het gevoel oproepen van een mausoleum, files bij de tourniquets en het gebrek aan voldoende werkplekken. Het veroveren van een bureau werd zelfs vergeleken met het fenomeen ’handdoekjes leggen’: vakantiegangers die in alle vroegte naar het strand hollen om een bedje van het hotel te claimen door er een handdoek op te leggen om vervolgens aan te treden bij het ontbijtbuffet.

De ondernemingsraad heeft laten weten dat het probleem grote prioriteit heeft bij de ambtelijke top. Dat is nu ook zichtbaar op de werkvloer: er lopen schilders rond met een kwast in de aanslag om de muren te ontdoen van depressieve tinten en de hippe designstoelen waarin mensen omkieperen als ze te veel naar voren leunen, worden vervangen voor normale exemplaren. Verder verkassen driehonderd medewerkers naar een ander ministerie. De kosten voor alle aanpassingen in het gebouw zijn nog niet allemaal in beeld, maar tot nu toe is er ongeveer 300.000 euro uitgegeven.

Buiten ligt na een jarenlange verbouwing opnieuw de boel overhoop om een einde te maken aan de beruchte waterballetten. Het moet voorkomen dat onder anderen bezoekers van nota bene het ministerie van Waterstaat over matten moeten lopen om droog de overkant te halen. De rekening van deze verbouwing komt neer op nog eens 321.000 euro. Dat is het topje van de ijsberg, want ook het Haagse stadhuis mag een deel van de rekening betalen.

Privacy

Ook andere klachten worden aangepakt: de fietsenstalling wordt uitgebreid, de bewegwijzering en verlichting gaan op de schop, er komen extra belplekken en bureaus worden afgeschermd voor meer privacy. Deze open werkruimtes werden in het belevingsonderzoek nog afgeschilderd als ’naaiateliers’.

Het is de bedoeling dat de operatie nog dit jaar zal worden voltooid. Het is de vraag of het genoeg is, want er loopt inmiddels weer een nieuw onderzoek naar de oorzaak van de klachten over licht, geluid en privacy. En zoals dat gaat in overheidsland: eind 2019 komt er een evaluatie van alle maatregelen.