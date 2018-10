Tranen onder een regenboog

Broertjes, zusjes en vriendjes van de jonge slachtoffertjes steken in Theater De Lievekamp gloeistaafjes aan die uiteindelijk samen een regenboog vormen die aan grote ballonnen op het podium hangt.

De regenboog is het thema van de plechtigheid. Zo staat er een regenboog met eenhoorn op het rouwkaartje van Fleur, een van de slachtoffertjes, getoond op een groot scherm, maar komt hij ook terug in de talloze tekeningen die zijn achtergelaten op de gedenkplek bij de spoorwegovergang.

Indruk

„De regenboog maakte veel indruk”, vindt Era Kling (58) die de herdenking in het stadion bijwoont. „Kinderen tekenen veel regenbogen dus dat is een treffende leidraad”, weet de onderwijzeres. „Daardoor kan het ook een beetje luchtig blijven.”

Over de verongelukte Fleur, Kris, Dana en Liva worden persoonlijke verhalen verteld. Zo hielden de zusjes Dana en Liva van optreden, zochten ze het podium op en droomden van een leven als artiest en gaf Kris „altijd driehonderd procent van zijn energie.” Fleur was dol op de maan, „daar wilde ze graag een keertje heen”, zo klinkt het.

"Ze droomden van een leven als artiest"

De bijeenkomst kenmerkt zich door de openhartigheid van de sprekers. Zo wordt verteld dat een van de kinderen pas voor de tweede keer met de Stint meeging. Het tafereel dat wordt beschreven is voor vele ouders herkenbaar. Hoe de dag voor de jonge gezinnen begon. De kleren van de kinderen lagen al klaar, mama smeerde de boterhammen en papa pakte de kleurige tasjes in terwijl de kinderen wakker mochten worden op de bank.

Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans neemt de toehoorders mee terug naar donderdagochtend 20 september. Ze schetst een beeld van mensen die met de auto of op de fiets naar het werk gingen. „Automobilisten en fietsers staan te wachten voor de spoorwegovergang. Reizigers wachten op de trein. De machinist rijdt op het spoor en toen een verschrikkelijke klap en de wereld stond even stil.”

Ze dankt de hulpverleners die ondanks dat zij vaak zelf gezinnen hebben, de knop om weten te zetten en professioneel hun werk doen. „Politiemensen komen bij elkaar. Ze kijken elkaar diep in de ogen. Kunnen we dit? Iedereen denkt aan thuis. Dan schakelen ze, zoals ze het noemen, hun professionele brein in en herpakken ze zich.”

In het stadion volgen ruim duizend geïnteresseerden de herdenking, soms zichtbaar geëmotioneerd. Een spandoek leest ’Oss bedankt Nederland’. Daarmee willen Ossenaren laten zien hoe belangrijk het voor de gemeenschap is geweest dat het hele land zo intens met de getroffen families heeft meegeleefd.

Terwijl Marco Borsato uit de speakers schalt, verlaat de 50-jarige Irene Hoogendorp na de bijeenkomst het stadion. Ze omschrijft de emotionele staat waarin Oss al ruim tweeënhalve week verkeert: „De vogels zingen niet meer, de lucht is minder blauw, het is stil in Oss”, verzucht ze.

Steun

Hoogendorp roemt net als veel andere Ossenaren de saamhorigheid. „Mooi dat zoveel mensen steun vinden bij elkaar. Zoveel gezinnen, de school, kinderopvang, het heeft hen allemaal diep geraakt.”

"De vogels zingen hier niet meer"

Daar sluit onderwijzeres Kling zich ook bij aan: „Oud en jong. Allochtoon of autochtoon. Alles verbroedert. Dat vond ik mooi. Achter het trieste verhaal was dat een – hele kleine – maar mooie wending.”