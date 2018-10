3,8 miljoen extra overnachtingen voor Amsterdam verwacht

Vakantieverhuurgigant Airbnb vroeg het onderzoeksbureau Ecorys zich te buigen over de effecten van het Amsterdamse hotelbeleid, het verplaatsen van de cruiseterminal en het terugbrengen van het aantal dagen dat een woning (bijvoorbeeld via Airbnb) mag worden verhuurd van 60 naar 30 dagen. Het rapport concludeert dat het effect van een 30-dagen regel beperkt is op het aantal verblijfstoeristen in de stad (90.000).

„Ondanks deze maatregelen zullen de komende jaren fors meer toeristen naar Amsterdam komen. Uitgaande van de genoemde maatregelen wordt in totaal nog een toename van zo’n 3,8 miljoen overnachtingen verwacht. Het aantal gasten neemt naar verwachting toe met zo’n 2,1 miljoen”, stelt het onderzoeksbureau, dat ook door overheden wordt ingehuurd.

Uit de studie blijkt dat overnachtingen in driekwart van de gevallen (bijna tien miljoen toeristen) geboekt zijn in een hotel, pension of hostel. Ongeveer één op de twaalf gasten zou overnachten in een Airbnb-accommodatie.

Verhuurders van volledige woningen in de hoofdstad mogen vanaf 2019 hun pand nog maximaal dertig dagen per jaar verhuren aan toeristen. „Het terugbrengen van het maximaal toegestane aantal verhuurdagen voor particuliere verhuurders betekent bij een gelijkblijvend aantal aanbieders dat de Airbnb-capaciteit afneemt. In totaal is de verwachting dat er zo’n 310.000 minder overnachtingen plaatsvinden.”

De gemeente Amsterdam verscherpte eind 2016 haar hotelbeleid. In grote delen van de stad mogen er geen nieuwe vestigingen bij komen, tenzij ze iets bijzonders toe voegen. Dit ’nee, tenzij’-hotelbeleid betekent overigens niet dat de komende tijd geen nieuwe hotels meer zullen openen in de stad.

Tot 2022 komen er nog zo’n 8.000 kamers bij ten opzichte van juni 2017 tot een totaal van circa 43.000 kamers.

„Er van uitgaande dat de hotels worden afgezet tegen de huidige bezettingsgraad en kamerbezetting komt dit neer op een toename van zo’n 3,7 miljoen hotelovernachtingen in de stad. Omgerekend is dit een vermeerdering van het aantal jaarlijkse gasten met 1,8 miljoen.”