VOLG LIVE: D66-fractie kiest opvolger Pechtold

Verslaggever Alexander Bakker is in Den Haag.

De 19-koppige fractie kiest uit haar midden een nieuwe voorzitter. Er is naar verluidt na een heisessie maar één kandidaat overgebleven dus een stemming hoeft in principe niet ingewikkeld te zijn. Het wachten is nu tot ’de deur’ opengaat.

Pechtold zelf wilde niet vooruitlopen op wie zijn opvolger zou worden. „Ik ben nog steeds benieuwd”, zei hij. „De partij heeft even een paar dagen kunnen nemen om te laten zien dat er inmiddels heel veel gezichten zijn. Het feit dat er ook zoveel namen worden genoemd, dat doet me wel deugd.”

Sinds zaterdag wordt gespeculeerd over de kansrijkste opvolger. De namen van Jan Paternotte, Sjoerd Sjoerdsma, Rob Jetten, Kees Verhoeven en Steven van Weyenberg duiken het vaakst op en bij de vrouwen wordt vooral Pia Dijkstra genoemd. Pechtold zegt dat hij zich niet met zijn eigen opvolging heeft bemoeid. „Ik heb geen adviezen gegeven.”