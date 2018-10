Ik vertelde dat ik aan het collecteren was voor het Prinses Beatrix Spierfonds, waarop de jongeman spontaan zijn portemonnee trok en wat geld in de bus deed met de woorden: ja dat is een mooi doel, wij kunnen goed bewegen en sommige mensen niet. Dat vond ik heel erg aardig.

Liesbeth Baalman, Scherpenzeel