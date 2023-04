NPO vraagt staatssecretaris om ON! uit het bestel te zetten

Aanleiding voor de derde boete is het eind november verschenen tweede rapport van de Ombudsman van de NPO waarin staat dat ON! de journalistieke code van de NPO in het tweede seizoen van het programma Ongehoord Nieuws „stelselmatig heeft overtreden.”

De NPO heeft staatssecretaris van Media Gunay Uslu gevraagd om de voorlopige erkenning van omroep Ongehoord Nederland (ON!) in te trekken. Volgens de Raad van Bestuur geeft de omroep van Arnold Karskens ondanks drie opgelegde sancties „nog steeds” onvoldoende uitvoering aan de bereidheid tot samenwerking en is er „geen andere mogelijkheid meer dan over te gaan tot het uiterste middel dat de wetgever de NPO heeft toegekend”, meldt de NPO.

Uslu wordt gevraagd om op te treden omdat de NPO naar eigen zeggen wordt belemmerd in haar taakuitvoering. „De NPO kan haar taken alleen vervullen als de omroepen tot de vereiste samenwerking bereid zijn”, staat in het verzoek van de NPO aan de staatssecretaris. Ook stipt de Raad van Bestuur aan dat ON! het vertrouwen van de NPO aantast door „het verspreiden van onjuiste informatie” en „gebrekkige onafhankelijkheid en objectiviteit.”

„Het is best bijzonder, want het is de eerste keer dat een dergelijk verzoek is gedaan door de NPO”, zegt Uslu via haar woordvoerder. De staatssecretaris wil het verzoek daarom eerst bestuderen en juridisch advies inwinnen voor ze met een reactie komt. Deze week verwacht ze hier een brief over naar de Tweede Kamer te sturen.

’Onterecht en vooringenomen’

ON! vindt de mening van de NPO „onterecht en vooringenomen.” „Het kritisch belichten van de andere zijde, tegen de mainstream in, maakt ON! juist onmisbaar voor de publieke omroep waar alle diverse geluiden gehoord moeten kunnen worden”, stelt de omroep in een reactie. Volgens ON! meet de NPO „met twee maten” en is de derde sanctie „extra wrang, omdat ook over andere collega-omroepen veel klachten binnenkomen en de NPO jarenlang zwaar grensoverschrijdend gedrag bij hen heeft getolereerd zonder ook maar één cent boete uit te delen. (...) Wij zullen uit naam van de vrijheid van meningsuiting de NPO sancties tot bij de hoogste rechterlijke instanties aanvechten.”

Arnold Karskens, voorzitter omroep Ongehoord Nederland. Ⓒ Menno Bausch

De NPO maakte eind januari het voornemen bekend om ON! een derde sanctie op te leggen. De omroep van Arnold Karskens had daarna twee weken de tijd om te reageren. Voor ON! is de sanctie de derde in een jaar tijd. De eerste twee sancties van respectievelijk ruim 84.000 en ruim 56.000 euro werden in juli en december opgelegd. De laatste is nog niet officieel omdat ON! daar tegen in beroep is gegaan.

De eerste sanctie volgde na een rapport van de Ombudsman, die destijds klagers in het gelijk stelde dat ON! in zijn programma’s aantoonbaar onjuiste informatie had verspreid. De tweede boete volgde omdat de omroep volgens de NPO niet voldoende bereid was om samen te werken binnen het omroepbestel.