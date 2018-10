Foute keuzes bij aanpak Schiphol

Politici gaan er nog steeds vanuit dat zij het beter weten dan de kiezers die zij vertegenwoordigen. Eerst een woningtekort creëren, en als de nood heel hoog is, gaan bouwen met dien verstande dat de bewoner niet mag klagen over geluidsoverlast.

Als tien jaar geleden het besluit genomen was een luchthaven in de Noordzee te bouwen, was deze nu bijna klaar geweest.

De burger zou zelfs geaccepteerd hebben dat het duurder was geworden als begroot. Nu blijven we modderen en er gebeurt niets. Alleen de kiezer tegen de haren instrijken. En het benodigde geld wordt steeds duurder om te lenen.

Er gebeurt nu hetzelfde als bij de hogesnelheidslijn en de Betuwelijn op het spoor. Het ligt er al jaren en er rijdt nog niet eens een snelle trein. Nee, deze moet nog steeds opnieuw aanbesteed worden na het Fyra debacle.

Het cliché blijkt waar te zijn, politici dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was. Ook beslissingen die niet werken worden nog steeds als oplossingen nagestreefd.

T. de Vries, Marum