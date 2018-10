Kavanaugh: geen bitterheid na benoemingsstrijd

Ⓒ ANP

WASHINGTON - Brett Kavanaugh heeft tijdens een ceremonie in het Witte Huis gezegd dat hij niet is veranderd door de omstreden en emotionele strijd rondom zijn benoeming na de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. „Hoewel de benoemingscommissie van de senaat me heeft getest, zoals het anderen voor mij heeft getest, heeft het me niet veranderd”, zei de nieuw verkozen rechter van het Hooggerechtshof.