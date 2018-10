’Venezolaanse politicus pleegde zelfmoord’

Alban was afgelopen vrijdag gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de explosie met twee drones tijdens een militaire parade in augustus, die werd geleid voor president Nicolás Maduro, meldde Nestor Reverol, de minister van Binnenlandse Zaken via Twitter. „Hij zou naar de rechtbank worden overgebracht en zat in de wachtruimte. Hij sprong echter uit een raam en viel. Dat heeft zijn dood veroorzaakt”, schreef Reverol.

Oppositiepartij Gerechtigheid Eerst, waar Alban deel van uitmaakte, liet weten dat het de regering van Maduro verantwoordelijk houdt. „Met pijn in het hart en een roep om gerechtigheid melden we het volk van Venezuela dat politicus Fernando Alban is vermoord door toedoen van de regime van Nicolas Maduro”, luidde de verklaring van de partij. Voor die uitspraak gaf de partij geen bewijs.

Volgens Gerechtigheid Eerst hield de arrestatie van Alban verband met de toespraak die hij had gehouden bij de Verenigde Naties in New York, waarin hij had gewezen op de schendingen van mensenrechten in Venezuela. De oppositie zegt dat de regering van Maduro honderden politieke gevangen vasthoudt op basis van valse beschuldigingen.

Fernando Alban Ⓒ ANP

Sinds de aanslag met de drones op 2 augustus, waarbij zeven soldaten gewond raakten, zijn minstens dertig mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid. President Maduro bleef bij de explosies ongedeerd.