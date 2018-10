Ruimtes verhuurd voor parkseks

In het park wordt ook veel geld verdiend met het verkopen van drugs, gestolen goederen en wapens. De politie heeft de strijd met de criminelen zo’n beetje opgegeven, concludeert Het Nieuwsblad in een reportage.

De klanten van de prostituees zijn vooral de honderden jonge asielzoekers die rond het station hangen.

Het standaard tarief voor seks in het park is rond de 25 euro. Voor een tientje extra kan je naar een bewaakte bergruimte onder een flat, een openbaar toilet en hoekjes of tentjes in het park. Jongeren houden dan de wacht.

De politie maakt zich steeds meer zorgen over de veiligheid in en rond het park dat ook steeds vaker wordt bewoond door asielzoekers die door willen reizen naar Engeland.

De krant sprak agenten op het terrein die vertellen dat de Brusselse bendes steeds gewelddadiger worden. „Afgelopen zomer raakte een politieman zwaargewond toen hij een steen in het gezicht kreeg”, zegt Mario Thys van politievakbond NSPV in de krant.

De agent is nog altijd niet hersteld van de verwondingen die hij toen opliep.