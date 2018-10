Kroongetuige Peter La Serpe: ’Het komt vanzelf terug’

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 10.00 uur).

La Serpe was kroongetuige in het grote liquidatieproces Passage. Onder meer door de verklaringen die hij aflegde, werden in het hoger beroep van dat proces levenslange gevangenisstraffen opgelegd aan Dino Soerel en Jesse R.

La Serpe, die ook belastend over Holleeder heeft verklaard, bekende dat hij in 2005 samen met Jesse R. in Osdorp Kees Houtman heeft doodgeschoten. Die liquidatie is een van de moorden waarvan het Openbaar Ministerie (OM) meent dat Holleeder er mede de opdracht toe gaf.

Voor het verhoor van La Serpe, die in Passage in ruil voor zijn verklaringen een lagere straf kreeg, zijn meerdere dagen uitgetrokken. Dinsdag wordt hij eerst ondervraagd door de rechtbank, die onder meer met hem wil spreken over de deals die hij sloot.